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Погода в Москве: Москвичей предупредили о порывистом ветре

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы, передает «Москва 24».
В столице объявлен желтый уровень опасности
Фото: ТАССТАСС
Как следует из данных прогностической карты, погода будет потенциально опасна до 21:00 четверга.
Отмечается, что порывы ветра 8 апреля будут достигать 18 метров в секунду. Временами также возможен снег.
Температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.
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