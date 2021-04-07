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Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются

ТАСС
7 часов назад
Несколько поездов задерживается на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за сорванного стоп-крана. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Поезда на МЦД-1 задерживаются
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На Савеловском направлении и МЦД-1 сейчас вместе с МЖД сокращаем опоздание поездов в сторону области, задержанных из-за срыва стоп-крана. Поезд совершил незапланированную остановку, но уже продолжил движение. Просим пользоваться экстренным тормозом только тогда, когда это реально необходимо", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЖД, из-за срыва стоп-крана на 20 минут был остановлен пригородный поезд 6254 Кубинка - Дубна в 20:11 мск на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково.
В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлены подробности по тексту.
Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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