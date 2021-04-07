Поезда на МЦД-1 задерживаются

Несколько поездов задерживается на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за сорванного стоп-крана. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).