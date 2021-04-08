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Эксперт считает, что трамвайную сеть в Москве ждет активное развитие

РИАМОиещё 1
6 часов назад
 Объединение метро и трамваев в одну рельсовую систему позволит усовершенствовать технологию ремонта и исключит необходимость перекрытия движения во время работ, сообщил РИАМО председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что ускорить процесс реконструкции трамвайных путей почти в 2,5 раза удалось благодаря объединению трамвайной сети с метро. Текущий ремонт всех участков трамвайных путей планируют закончить до 10 мая. Он добавил, что реконструировать пути будут по ночам или с закрытием только на выходные, так часто делают в метро. «Ожидаю, что вскоре трамвайную сеть ждет такое же активное развитие, какое происходит в метро последние 10 лет», — отметил Зотов. В настоящее время в Москве более 460 инновационных трамваев, в течение года поступит еще 109 современных низкопольных вагонов. Среди них абсолютная новинка для столицы – первый полностью низкопольный односекционный трамвай, который заменит на путях вагоны предыдущего поколения и станет еще одним шагом к полному обновлению трамвайного парка, которое планируется через три года.
Собянин рассказал об обновлении столичного трамвайного парка
Фото: РИАМОРИАМО
Новости Москвы,Илья Зотов,Максим Ликсутов,РИАМО,
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