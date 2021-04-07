Биологический музей позвал москвичей на «Терраманию»

Биологический музей имени Тимирязева приглашает москвичей и гостей столицы 25 апреля на необычную выставку - «Террамания».
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы
«Террамания» - выставка о тех, кого редко заводят в городских квартирах. О змеях, варанах, черепахах, хамелеонах, лягушках, улитках, пауках, скорпионах и кивсяках.
Здесь можно узнать, как содержать дома нового друга и чем кормить, а еще избавиться от страха. На планете насчитывается более трех тысяч видов змей. Люди, как правило, их боятся. Однако, не все змеи ядовиты. И, кроме того, яд не только убивает, но и лечит: из него изготавливают лекарства.