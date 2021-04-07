Биологический музей позвал москвичей на «Терраманию»

Здесь можно узнать, как содержать дома нового друга и чем кормить, а еще избавиться от страха. На планете насчитывается более трех тысяч видов змей. Люди, как правило, их боятся. Однако, не все змеи ядовиты. И, кроме того, яд не только убивает, но и лечит: из него изготавливают лекарства.