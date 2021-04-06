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Стали известны сроки отключения отопления в Москве

Газета.Ru
14 часов назад
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в столице. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
По его словам, в городе планируют отключить отопление «традиционно — в мае».
«Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше +8°С», — сказал Бирюков.
Ранее стало известно, что в России могут повысить тарифы на тепло и электричество.
Новости Москвы,ЖКХ,Петр Бирюков,"Российская газета",
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