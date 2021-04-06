Дептранс опубликовал тарифы на велопрокат в Москве

Так, стоимость доступа к велосипеду в сервисе «Велобайк» будет стоить от 155 рублей. Доступ на сутки будет стоить 155 рублей, на месяц — 615 рублей, а на сезон — 1235 рублей. Бесплатное время доступа к велосипедам — 30 минут. Также можно оформить тариф на сезон с бесплатным доступом в 45 минут. Его стоимость — 1545 рублей.

Повременная стоимость аренды до 30 или 45 минут в зависимости от доступа будет равняться нулю. Однако за пользование выше нужно будет платить поминутно. Так, от 31 минуты до 60 стоимость проката будет составлять 30 рублей, от 61 до 120 минут — 103 рубля, от 121 до 180 минут — 465 рублей, от 181 до 360 — 1030 рублей, от шести часов до 24 часов — 1540 рублей, от 24 до 28 часов — 3090 рублей.