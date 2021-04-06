В течение апреля предстоит обеспечить уборку: городских и внутридворовых территорий — прогребание газонов, удаление сухостоя и пней, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, жилищного фонда — промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, лестниц и крылец, влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры — текущий ремонт дорог, работы по разметке дорожного полотна, промывка и покраска дорожных знаков и указателей.