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Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

BFM.RUиещё 11
18 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение завершить уборку города не позднее 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра москвы Сергея Собянина.
«В Москве были начаты традиционные весенние работы по уборке и благоустройству городских территорий 1 апреля 2021 года. О задачах, стоящих перед службами городского хозяйства, и сроках проведения работ на заседании президиума правительства Москвы доложил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил, несмотря на позднее схождение снежного покрова, завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля», — говорится в сообщении.
В течение апреля предстоит обеспечить уборку: городских и внутридворовых территорий — прогребание газонов, удаление сухостоя и пней, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, жилищного фонда — промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, лестниц и крылец, влажная уборка общедомового имущества лестничных клеток, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры — текущий ремонт дорог, работы по разметке дорожного полотна, промывка и покраска дорожных знаков и указателей.
Предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства, территорий организаций и предприятий, приведение в порядок территорий объектов гаражно-стояночного хозяйства
«Запланирована высадка свыше 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников. Также будут проведены четыре общегородских мойки проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон. Для проведения работ будет задействовано свыше 43 тысяч рабочих и свыше 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, в том числе 3,8 тысячи подметально-уборочных и 2,4 тысячи поливально-уборочных машин, 11,9 тысячи единиц вспомогательной техники», — добавили в пресс-службе.
В традиционном общегородском субботнике 24 апреля смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители Москвы, желающие помочь в уборке и благоустройстве города после зимы.
«Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах — приводить в порядок газоны, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников. В ходе работ будут в обязательном порядке соблюдаться необходимые противоэпидемиологические меры. Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована на сайтах префектур и районных управ, а также на рекламных плакатах и объявлениях», — уточняется в сообщении.
Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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