Собянин рассказал о планах по благоустройству магистрали от Таганки до Липецкой

Сергей Собянин. В этом году планируется благоустроить вылетную магистраль от улицы Большие Каменщики до МКАД, которая связывает Таганку с югом столицы. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы

По словам столичного градоначальника, протяженность магистрали - 14,2 км. Она включает Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улицу Велозаводскую, проспекты Андропова и Пролетарский, а также Липецкую улицу с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.

Собянин отметил, что здесь уже многое сделано, в частности, заработали выделенные полосы для общественного транспорта, построен тоннель под Каширским шоссе и одна из самых больших эстакад в Москве, открыты станция метро «Технопарк» и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова.

«Пришло время и для комплексного благоустройства этих улиц. Глобальных изменений не планируется. Задача – высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали», - пояснил мэр.

Проект благоустройства предусматривает замену асфальта на тротуарах на плитку, прокладку кабельной канализации, куда уберут воздушные линии электропроводов. Вдоль магистрали также появятся 30 современных остановочных павильонов общественного транспорта, где пассажиры смогут зарядить мобильный телефон и подключиться к Wi-Fi.

«Освещать улицы будут 725 новых энергосберегающих фонарей. ( ) Планируется высадить почти 520 деревьев и более 8 100 кустарников. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновим 12 детских площадок», - пояснил Сергей Собянин.

Работы по благоустройству должны быть завершены в конце 2021 года. При этом запланированная реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом «потребует 2,5 года напряженной работы».