Незаконную пристройку демонтировали на севере Москвы

Известно, что на территории, предназначенной для эксплуатации многофункционального культурно-оздоровительного и досугового центра, находится здание площадью порядка 703 квадратных метров. К нему незаконно возвели пристройку, которую в дальнейшем не поставили на технический и кадастровый учеты.