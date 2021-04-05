В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Незаконную пристройку демонтировали на севере Москвы

Москва24иещё 6
20 часов назад
В Левобережном районе Москвы демонтировали незаконно возведенную пристройку к зданию. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.
Незаконную пристройку демонтировали на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что пристройка располагалась по адресу улица Правобережная, дом 6А, строение 5.
"Владелец демонтировал незаконную пристройку добровольно", – говорится в сообщении.
Известно, что на территории, предназначенной для эксплуатации многофункционального культурно-оздоровительного и досугового центра, находится здание площадью порядка 703 квадратных метров. К нему незаконно возвели пристройку, которую в дальнейшем не поставили на технический и кадастровый учеты.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, договором аренды строительство других объектов на этой территории или реконструкция не предусмотрены.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители