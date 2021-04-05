Москвичей научат вести переговоры в бизнесе

Бесплатный онлайн-курс по развитию навыков межличностного общения в бизнесе и повседневной жизни проведет Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.\

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Умение вести переговоры является важной частью soft-skills. По этому направлению за прошлый год в "Технограде" прошли обучение более 4,5 тысячи человек", – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Курс будет состоять из шести вебинаров. На первом участникам расскажут, как добиваться нужного результата. На втором – научат готовиться к переговорам и формулировать цели. На третьей встрече будут изучать принципы обратной связи и реакции на критику.

Узнать, как выстраивать с собеседником доверительные отношения слушатели смогут на четвертом занятии, на пятом – им расскажут о секретах и уловках переговоров, а ознакомиться с секретами убеждения людей можно будет на последнем вебинаре. В случае успешного прохождения курса участник получит сертификат.

Выступать в качество спикеров будут эксперт по переговорам Дмитрий Ходанович и квалифицированный профайлер-верификатор, действующий полиграфолог, тренер обучающих курсов, главный специалист учебного центра аэропорта Шереметьево Ирина Страчкова. Курс стартует 7 апреля, подробности доступны по ссылке.