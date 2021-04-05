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Погода в Москве: Снег в Москве полностью растает к концу недели

Москва24иещё 10
45 минут назад
В Москве на неделе полностью растает снег, горожан ждут 12 градусов тепла и дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Снег в Москве полностью растает к концу недели
Фото: ТАССТАСС
По прогнозам синоптиков, в понедельник максимальная температура составит до 10 градусов тепла. Во вторник будет облачно, вероятность дождя минимальная.
Уже в среду к столичному региону подойдет южный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду.
В четверг погода в Москве резко ухудшится из-за циклона. Ожидаются дожди и ветер порывами 15–17 метров в секунду. Однако температура по ночам начнет расти – уже в ночь на пятницу она будет достигать от 1 до 6 градусов.
"Несмотря на небольшие колебания температуры, ее среднесуточное значение на предстоящей неделе ожидается выше нормы на два-три градуса, а дожди окончательно расправятся со снежным покровом в столице", – заключили синоптики.
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