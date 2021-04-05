Снег в Москве полностью растает к концу недели

По прогнозам синоптиков, в понедельник максимальная температура составит до 10 градусов тепла. Во вторник будет облачно, вероятность дождя минимальная.

Уже в среду к столичному региону подойдет южный циклон, который принесет дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду.

В четверг погода в Москве резко ухудшится из-за циклона. Ожидаются дожди и ветер порывами 15–17 метров в секунду. Однако температура по ночам начнет расти – уже в ночь на пятницу она будет достигать от 1 до 6 градусов.