В начале следующей недели москвичей ожидает теплая погода, однако в четверг на город надвинется непогода в виде сильных ливней с мокрым снегом и гололедицей, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец . Об этом сообщает РИА Новости.

"Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем воздух прогреется до плюс 7–12. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия", – заявил синоптик.

По словам Тишковца, приближение атмосферного фронта станет ощутимым к вечеру вторника, в городе пройдут небольшие дожди. Облачность и интенсивность осадков усилится в среду, к дождю может прибавиться и мокрый снегопад. При этом утром температура не опустится ниже нуля, а днем воздух и вовсе прогреется до 11 градусов Цельсия. "Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным "балканцем" – циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12–17 миллиметров, что составляет более трети всей месячной нормы", – предупредил специалист.

Он отметил, что 8 апреля похолодает до плюс 3–6, ветер усилится до 12–17 метров в секунду. В связи с этим ливни будут сменяться волнами мокрого снега, в Москве сформируется временный снежный покров.

"Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", – пояснил Тишковец.