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Погода в Москве: Вильфанд назвал апрельский снегопад в Москве обычным явлением

ТАСС
52 минуты назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал выпавший снег в Москве в пятницу "климатической рутиной" и призвал не рассчитывать на постоянное весеннее тепло и солнце: снег в апреле - это нормальное явление, а заморозки возможны даже в мае.
"Из десяти апрелей в семи случаях в первой декаде выпадает снег. Все очень удивляются всегда, так как мы очень устаем от нудной зимы. Как только наступает 1 марта, мы ждем, что наступила весна. Это психологический эффект, а тут вдруг снег в апреле. Но не нужно удивляться, обычное явление. Климатическая рутина, так бывает всегда обычно", - сообщил он.
По словам Вильфанда, зима может "вернуться" на несколько дней даже в мае, так как не исключены ночные заморозки.
"Я бы хотел напомнить, что заморозки будут еще в мае. Пожалуйста, не удивляйтесь, дорогие москвичи. Не исключено, что еще будет и снежок", - предупредил метеоролог.
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