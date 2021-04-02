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Сбер рассказал об открытии кинотеатра «Художественный»

Артём Кульша
18 минут назад
Сбер вернул жителям и гостям Москвы старейший кинотеатр — «Художественный». Об этом рассказала старший вице-президент компании Татьяна Доброхвалова.
Сбер рассказал об открытии кинотеатра «Художественный»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сбер полностью отреставрировал легендарный кинотеатр "Художественный", чтобы вернуть жителям Москвы и гостям столицы одно из самых любимых многими поколениями мест. Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы. В конце марта Сбер передал в управление кинотеатр "Художественный" ООО "Кинотеатр Пионер". У компании есть опыт работы с уникальными кинотеатрами. Мы убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным со всех сторон», — сообщила Доброхвалова.
«Художественный», как сообщал «Рамблер», открылся в Москве в 1909 году. В 2014-м он был закрыт на реставрацию. В 2016-м обязательства по его восстановлению взяла на себя компания A&NN. С 2019-го строительные работы по реставрации и приспособлению вела команда Сбера. Сегодня программный директор кинотеатра Стас Тыркин сообщил, что 9 апреля в «Художественном» начнутся первые сеансы.
«Фасад кинотеатра максимально приближен к облику, созданному архитектором Федором Шехтелем. В ходе реставрационных работ были раскрыты заложенные оконные проемы и восстановлен исторический декор, восстановлены исторические фонари. На фасаде расположена современная электронная афиша, не нарушающая исторический облик здания.
В "Художественном" снова будет работать фонтан. Интерьер сочетает в себе воссозданные исторические элементы, а также современные решения, органически вписывающиеся в общий стиль здания», — сообщили в пресс-службе Сбера.
Новости Москвы,Стас Тыркин,
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