Сбер рассказал об открытии кинотеатра «Художественный»

«Сбер полностью отреставрировал легендарный кинотеатр "Художественный", чтобы вернуть жителям Москвы и гостям столицы одно из самых любимых многими поколениями мест. Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы. В конце марта Сбер передал в управление кинотеатр "Художественный" ООО "Кинотеатр Пионер". У компании есть опыт работы с уникальными кинотеатрами. Мы убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным со всех сторон», — сообщила Доброхвалова.