Сбер рассказал об открытии кинотеатра «Художественный»

«Фасад кинотеатра максимально приближен к облику, созданному архитектором Федором Шехтелем. В ходе реставрационных работ были раскрыты заложенные оконные проемы и восстановлен исторический декор, восстановлены исторические фонари. На фасаде расположена современная электронная афиша, не нарушающая исторический облик здания.

В "Художественном" снова будет работать фонтан. Интерьер сочетает в себе воссозданные исторические элементы, а также современные решения, органически вписывающиеся в общий стиль здания», — сообщили в пресс-службе Сбера.