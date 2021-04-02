В Москве началось строительство ТПУ "Серп и Молот"

Он добавил, что ряд столичных вокзалов также станут пересадочными хабами - Белорусский и Савеловский вокзалы соединят МЦД-1 и МЦД-4, Курский - второй и четвертый Московские центральные диаметры.

Как заверили в пресс-службе МЖД, пассажирская инфраструктура нового остановочного пункта "Серп и Молот" будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Так, для защиты от осадков четыре островные платформы будут оборудованы навесами на всю длину.

Сначала будет построена одна островная платформа для поездов Горьковского направления МЖД и конкорс, а также два дополнительных пути. На следующем этапе строительства возведут еще три платформы и один дополнительный путь. "В настоящее время на станции уже ведутся работы по возведению фундаментов для сходов на платформу, высвобождение территории и вынос коммуникаций для строительства вестибюля. Завершить строительство планируется в 2024 году", - заключили в пресс-службе МЖД.