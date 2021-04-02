Офисно-деловой центр построят в Лианозово

Объект будет расположен по адресу улица Абрамцевская, дом 30, корпус 1. Проект центра согласовала Москомархитектура. Отмечается, что трехэтажное здание облицуют черными и белыми алюминиевыми панелями.
— За счет выбранной отделки и планировки в виде прямоугольника здание будет напоминать «костяшку домино». Дополнительную динамику фасадам придадут заглубленные окна и ребристые вставки, — пояснил Сергей Кузнецов.
На подземном уровне здания размесят инженерное оборудование, а в наземной части центра — административные помещения.