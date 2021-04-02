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Синоптики: Выпавший утром в Москве снег растает до конца дня

Агентство «Москва»иещё 7
3 часа назад
Выпавший утром в столице снег растает до конца дня 2 апреля, сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики: Выпавший утром в Москве снег растает до конца дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В ночь на 2 апреля центральные области России оказались во власти атмосферного фронта циклона с Архангельской области. Большую часть времени в столичном регионе шел дождь, который к утру сменился мокрым снегом. За процесс на город выпало до 12 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы. По данным метеобюро Москвы и Московской области, кратковременный прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу составил 2 см. Но в течение дня 2 апреля от вновь выпавшего снега не останется и следа. Снегопад в начале апреля - явление обычное», - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в апреле москвичей ожидает неоднородная погода с чередованием теплых и прохладных периодов.
Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,газета "Известия",Архангельская Область,Россия,
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