Синоптики: Выпавший утром в Москве снег растает до конца дня

«В ночь на 2 апреля центральные области России оказались во власти атмосферного фронта циклона с Архангельской области. Большую часть времени в столичном регионе шел дождь, который к утру сменился мокрым снегом. За процесс на город выпало до 12 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы. По данным метеобюро Москвы и Московской области, кратковременный прирост свежевыпавшего снега в среднем по городу составил 2 см. Но в течение дня 2 апреля от вновь выпавшего снега не останется и следа. Снегопад в начале апреля - явление обычное», - говорится в сообщении.