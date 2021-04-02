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Объявления в поездах МЦД-2 сделали короче и тише на 30 процентов

Вечерняя Москва
3 часа назад
Аудиосообщения с объявлениями в поездах второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) стали короче и тише на 30 процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Объявления в поездах МЦД-2 сделали короче и тише
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва
Об изменениях попросили пассажиры после уменьшения объявлений на МЦД-1, уточнили в ведомстве.
— Мы уменьшили объём аудиосообщений в поездах D2. Об этом просили вы сами — пассажиры второго диаметра присылали нам много сообщений в бот после того, как меньше объявлений стало на D1, — рассказали в Дептрансе.
В пресс-службе отметили, что аудио сделали на 30 процентов короче и тише, чтобы поездки пассажиров в МЦД-2 были еще комфортнее.
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