Объявления в поездах МЦД-2 сделали короче и тише

Об изменениях попросили пассажиры после уменьшения объявлений на МЦД-1, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что аудио сделали на 30 процентов короче и тише, чтобы поездки пассажиров в МЦД-2 были еще комфортнее.