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Снегопад обрушился на Москву

Газета.Ru
15 минут назад
Сильный снегопад обрушился на Москву. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности, передает "Москва 24". По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18 часов пятницы, 2 апреля. Дождь с мокрым снегом, как отмечают специалисты, будет интенсивным в первой половине дня, к вечеру осадки прекратятся, но где-то все равно их вероятность есть. В течение дня воздух прогреется до плюс 7 градусов. Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о погодных неприятностях в Москве в пятницу. "Основные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, потому что мы будем во власти циклона, который будет проявлять все черты южного. Это значит, что дождя будет достаточно много", – рассказала специалист. По ее словам, в московском регионе может выпасть 25–30% месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 миллиметра.
Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Москва24,
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