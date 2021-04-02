Сильный снегопад обрушился на Москву
. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности, передает "Москва 24". По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18 часов пятницы, 2 апреля. Дождь с мокрым снегом, как отмечают специалисты, будет интенсивным в первой половине дня, к вечеру осадки прекратятся, но где-то все равно их вероятность есть. В течение дня воздух прогреется до плюс 7 градусов. Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
предупредила жителей столицы о погодных неприятностях в Москве в пятницу. "Основные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, потому что мы будем во власти циклона, который будет проявлять все черты южного. Это значит, что дождя будет достаточно много", – рассказала специалист. По ее словам, в московском регионе может выпасть 25–30% месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 миллиметра.