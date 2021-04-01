В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Памятник авиаконструктору Яковлеву отреставрируют

ТАССиещё 1
2 часа назад
Московские реставраторы в 2022-2023 годах приведут в порядок памятник авиаконструктору Александру Яковлеву, который находится в Чапаевском парке. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Памятник авиаконструктору Яковлеву отреставрируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева. Памятник генерал-полковнику авиации установлен при входе в Чапаевский парк у Ленинградского проспекта. Сейчас по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта реставрации монумента. После согласования этой документации можно будет приступить непосредственно к работам по сохранению. Мы планируем, что памятник приведут в порядок в 2022-2023 годах. Реставрация пройдет под нашим контролем", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности памятника.
Памятник Александру Яковлеву является выявленным объектом культурного наследия. Он был установлен в 1976 году. Авторы монумента - скульптор М. К. Аникушин и архитектор А. А. Заварзин.
Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев является создателем самолетов "Як". Под его руководством было сконструировано и выпущено множество типов и модификаций летательных аппаратов.
Новости Москвы,Александр Яковлев,Алексей Емельянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители