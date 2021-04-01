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В Москве начался сезон летних кафе

РИА Недвижимость
21 час назад
В Москве 1 апреля начинается сезон работы летних веранд кафе и ресторанов.
В столице начался сезон летних кафе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Всего в столице в текущем году ожидается открытие более 3 тысяч летних кафе. В прошлом году было смонтировано 2,1 тысячи сезонных веранд. К устройству сезонных площадок рестораторы могли приступить, начиная с 15 марта. Завершится сезон летних кафе 1 ноября.
Расположение всех сезонных кафе в Москве подлежит строгому учету. Как указывается на сайте столичной Госинспекции по недвижимости, все летние веранды должны быть обязательно внесены в схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания столицы.
Подать заявку на включение может юрлицо или индивидуальный предприниматель, лично или через представителя по доверенности. Услуга полностью бесплатна. Также владелец ничего не платит и за использование под летнее кафе земельного участка, находящегося в собственности города.
Размещение сезонных кафе производится на любой период с 1 апреля по 1 ноября в соответствии с установленными границами выбранного участка, определенной схемой размещения площадью объекта, а также утвержденными правилами размещения.
В частности, площадь сезонного кафе не должна превышать площадь стационарного предприятия общепита, оно не может открыться на расстоянии менее 25 метров от входа в метро. При размещении кафе на тротуарах расстояние от крайних элементов сезонного кафе до края проезжей части должно обеспечивать свободный проход пешеходов. Летнее кафе не может быть размещено в арках зданий, на цветниках, на детских или спортивных площадках и стоянках транспорта, а также на крышах жилых домов.
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