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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости
2 часа назад
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и мокрого снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
В столице объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение действует с 18 часов 1 апреля до 18 часов 2 апреля.
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