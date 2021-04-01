В музее «Огни Москвы» пройдет Ночь света

В этот вечер в музее пройдут необычные экскурсии, во время которых можно будет понаблюдать за причудливыми тенями. В конце экскурсии можно будет познакомиться с таким видом свечения, как люминесценция (свечение газа, жидкости или твердого тела, обусловленное не нагревом, а возбуждением его атомов и молекул).