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В музее «Огни Москвы» пройдет Ночь света

Вечерняя Москва
1 час назад
Музей «Огни Москвы» приглашает москвичей и гостей столицы в пятницу, 2 апреля, на Ночь света.
В музее «Огни Москвы» пройдет Ночь света
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В этот вечер в музее пройдут необычные экскурсии, во время которых можно будет понаблюдать за причудливыми тенями. В конце экскурсии можно будет познакомиться с таким видом свечения, как люминесценция (свечение газа, жидкости или твердого тела, обусловленное не нагревом, а возбуждением его атомов и молекул).
Затем зрителям предстоит увидеть аудиовизуальный спектакль «Эхо Чистых прудов», который исполнят с помощью теней, звуков, бумажных макетов и самодельных кукол. Спектакль основан на истории Чистых прудов и людей, которые здесь жили.
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