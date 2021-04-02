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В Москве 2 апреля ожидается мокрый снег

News.ruиещё 6
24 минуты назад
В пятницу, 2 апреля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве ожидается мокрый снег
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По информации синоптиков, днём в московском регионе ожидается до семи градусов тепла. При этом в ночь на субботу в Москве похолодает до минус двух градусов, в области — до минус четырёх градусов.
Ветер северный. Атмосферное давление составит порядка 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на всей территории России в течение апреля погодные условия будут либо на уровне нормы, либо выше неё. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Новости Москвы,Погода,Московская Область,
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