Спрос на жилье в Москве снизился на 15%

В феврале 2021-го спрос на недвижимость в Москве резко снизился — на 15 процентов по сравнению с показателем января. Откладывать решение квартирного вопроса людей вынуждает общая неопределенность, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступивших в редакцию «Ленты.ру»

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Неопределенность в стране и мире — главная проблема каждого человека, думающего о том, покупать или не покупать недвижимость в ипотеку, указывают эксперты. «У людей есть та самая неуверенность в том, что будет завтра», — сетуют они. Из-за сомнений многие потенциальные новоселы ушли с рынка.

Продавцы действуют по той же схеме. «Сейчас вполне уместно ждать сокращение объема предложения на вторичном рынке, так как многие просто снимают объекты с продажи, чтобы подождать и посмотреть, что будет дальше. Таким образом, мы увидим снижение спроса и снижение предложения», — прогнозируют специалисты.

Они ждут увеличения сроков экспозиции квартир. «То есть не будет ситуации, когда сегодня объект выставляешь в продажу, а завтра его уже забирают. Срок экспозиции будет находиться в пределах трех-шести месяцев», — заключают эксперты.