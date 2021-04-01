20 млн ПЦР-тестов на COVID-19 провели в столице

На сегодняшний день в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.