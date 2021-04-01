Птицы могут впасть в депрессию из-за потепления в Москве

— Это депрессия, связанная с резким изменением погодных условий. Когда несколько дней назад было резкое потепление, когда мы заснули при температуре минус 6, а проснулись при плюс 8, — у нас в этот день отказались от еды водоплавающие птицы — аисты, цапли, лебеди. Но на следующий день их организм адаптировался и сейчас все хорошо, — пояснил Мишин.
— Подмечено, что, если идет резкое похолодание, заморозки — птицы к этому относятся философски, у них аппетит не теряется, все нормально. А вот если резкое потепление — наоборот, они себя чувствуют довольно угнетенно, — пояснил Вадим Мишин.