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Птицы могут впасть в депрессию из-за резкого потепления в Москве

Вечерняя Москва
2 часа назад
Птицы могут впасть в депрессию из-за резкого потепления в Москве. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.
Птицы могут впасть в депрессию из-за потепления в Москве
Фото: Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»Виктор Хабаров «Вечерняя Москва»
По его словам, из-за резкой смены погоды птицы могут на несколько дней отказаться от еды из-за депрессивного состояния. Он уточнил, что птицы быстро адаптируются к потеплению и приходят в норму.
— Это депрессия, связанная с резким изменением погодных условий. Когда несколько дней назад было резкое потепление, когда мы заснули при температуре минус 6, а проснулись при плюс 8, — у нас в этот день отказались от еды водоплавающие птицы — аисты, цапли, лебеди. Но на следующий день их организм адаптировался и сейчас все хорошо, — пояснил Мишин.
Он добавил, что резкое похолодание птицы переносят лучше, чем потепление. В частности, у них не пропадает аппетит.
— Подмечено, что, если идет резкое похолодание, заморозки — птицы к этому относятся философски, у них аппетит не теряется, все нормально. А вот если резкое потепление — наоборот, они себя чувствуют довольно угнетенно, — пояснил Вадим Мишин.
Уточняется, что депрессия появляется у птиц также во время смены оперения. Их летные качества ухудшаются, некоторые виды птиц временно теряют способность летать, из-за чего отсиживаются в гнездах, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Новости Москвы,Вадим Мишин,АГН "Москва",
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