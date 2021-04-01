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С начала года москвичи выкупили у города почти 270 машино-мест со скидкой

Mos.ruиещё 3
2 часа назад
С января до середины марта 2021 года город продал по преимущественному праву 269 машино-мест в жилых кварталах. Только их жители могут приобрести место в паркингах у дома без торгов со скидкой в 40 процентов от рыночной стоимости, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москвичи выкупили у города 270 машино-мест со скидкой
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru
«Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест: они могут купить парковочные места с 40-процентной скидкой от рыночной стоимости и без торгов. С начала 2021 года москвичи приватизировали таким образом 269 машино-мест рядом с домом, больше всего — на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего за 2020 год было приватизировано 852 таких объекта», — рассказал он.
Если на один объект претендуют несколько человек, то право его выкупа передается тому жителю, который раньше всех подал заявку. Невостребованные объекты продают на городских торгах по рыночной стоимости.
«Всего с начала года на аукционах было реализовано 900 машино-мест, а за весь 2020 год — 1470 объектов. В отличие от продажи по преимущественному праву в торгах могут участвовать все желающие. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО (486), СВАО (111) и ЗАО (106)», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Машино-места находятся в хозяйственном ведении ГБУ «Жилищник» районов Москвы, ГУП «Центр управления городским имуществом» и КП «Управление гражданского строительства».
Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на инвестиционном портале города Москвы и площадке «Росэлторг». Там же публикуются данные о торгах по реализации невостребованных у местных жителей объектов. Продажа проходит на единой электронной торговой площадке.
Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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