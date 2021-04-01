Москвичи выкупили у города 270 машино-мест со скидкой

«Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест: они могут купить парковочные места с 40-процентной скидкой от рыночной стоимости и без торгов. С начала 2021 года москвичи приватизировали таким образом 269 машино-мест рядом с домом, больше всего — на юго-востоке, западе и юге Москвы: 118, 40 и 39 объектов соответственно. Всего за 2020 год было приватизировано 852 таких объекта», — рассказал он.
«Всего с начала года на аукционах было реализовано 900 машино-мест, а за весь 2020 год — 1470 объектов. В отличие от продажи по преимущественному праву в торгах могут участвовать все желающие. В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО (486), СВАО (111) и ЗАО (106)», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.