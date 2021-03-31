Две новые станции метро БКЛ откроют 1 апреля

Между новой станцией Большой кольцевой линии "Мневники" и уже действующей "Хорошевской" расположена также новая станция "Народное ополчение", которая получила такое название после голосования на портале "Активный гражданин". До 26 марта ее именовали "Карамышевская".

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").