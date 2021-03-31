Власти Москвы решили сохранить "Елисеевский"

Правительство Москвы намерено сохранить для горожан и гостей столицы магазин-гастроном "Елисеевский" в центре столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти рассматривают уникальный объект как один из символов Москвы . При этом помещения "Елисеевского" находятся в собственности города, но также являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.

Власти столицы отметили, что при любом исходе с собственником или арендатором будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры. Следить за их выполнением будет департамент культурного наследия Москвы.

При этом уточняется, что "Елисеевский" временно приостановил работу из-за проблем коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также сложностями ретейлеров премиального сегмента.