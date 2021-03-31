Власти Москвы решили сохранить "Елисеевский"

Правительство Москвы
намерено сохранить для горожан и гостей столицы магазин-гастроном "Елисеевский" в центре столицы.
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти рассматривают уникальный объект как один из символов Москвы
. При этом помещения "Елисеевского" находятся в собственности города, но также являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.
Власти столицы отметили, что при любом исходе с собственником или арендатором будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры. Следить за их выполнением будет департамент культурного наследия Москвы.
При этом уточняется, что "Елисеевский" временно приостановил работу из-за проблем коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также сложностями ретейлеров премиального сегмента.
Как стало известно накануне, универмаг "Елисеевский" в центре столицы работает последние две недели. В частности, причиной закрытия магазина называлось падение туристического потока из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года "Елисеевский" отметил 120-летний юбилей.