Число жителей Москвы, заразившихся коронавирусом после двух прививок от COVID-19, приблизилось к 1 тысяче человек. Это около 0,1% от всех вакцинированных в столице.

Данные о заражениях привитых москвичей обнародовал комплекс социального развития столицы.

В число учтенных случаев попали те, кто заразился более чем через 2 недели после получения второго компонента вакцины. По данным чиновников, 76% из этих пациентов переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года. Медики призывают привитых соблюдать все меры предосторожности и после вакцинации, так как формирование иммунитета у всех происходит индивидуально.