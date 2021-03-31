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Сотни москвичей заразились COVID-19 после второй прививки

Инфо 24
2 часа назад
Число жителей Москвы, заразившихся коронавирусом после двух прививок от COVID-19, приблизилось к 1 тысяче человек. Это около 0,1% от всех вакцинированных в столице.
Данные о заражениях привитых москвичей обнародовал комплекс социального развития столицы.
В число учтенных случаев попали те, кто заразился более чем через 2 недели после получения второго компонента вакцины. По данным чиновников, 76% из этих пациентов переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме.
Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года. Медики призывают привитых соблюдать все меры предосторожности и после вакцинации, так как формирование иммунитета у всех происходит индивидуально.
С начала пандемии в Москве зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за все время 16 тысяч 656 человек.
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