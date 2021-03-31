Сервисам аренды электросамокатов дадут субсидии

Там уточняется, что для подачи заявки на субсидию оператор кикшеринга должен быть зарегистрирован в Москве в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и предоставлять самокаты в прокат в 2020 году не менее трех месяцев. Кроме того, заявителям необходимо передавать данные по самокатам в ЕРНИС, заключить договор на использование городских велопарковок с ЦОДД. Сервис проката должен располагать контактным центром и собственным мобильным приложением, а также быть интегрирован с приложением "Московский транспорт".
Самокаты, приобретенные в 2020 году, за которые можно получить субсидию, должны иметь устройство для передачи в ЕРНИС, звуковой сигнал, сменную батарею, механическую тормозную систему, переднюю фару, гибкий электронный замок, светоотражатель или фонарь, а также быть окрашены соответствующим образом. Кроме того, данные самокаты должны быть изготовлены не ранее 1 января 2020 года и развивать максимальную скорость не более 25 км в час.