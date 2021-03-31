Сервисам аренды электросамокатов дадут субсидии

Там уточняется, что для подачи заявки на субсидию оператор кикшеринга должен быть зарегистрирован в Москве в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и предоставлять самокаты в прокат в 2020 году не менее трех месяцев. Кроме того, заявителям необходимо передавать данные по самокатам в ЕРНИС, заключить договор на использование городских велопарковок с ЦОДД. Сервис проката должен располагать контактным центром и собственным мобильным приложением, а также быть интегрирован с приложением "Московский транспорт".