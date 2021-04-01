Летние веранды кафе и ресторанов начали монтировать в Москве

В этом году летние помещения откроются у порядка трех тысяч городских кафе и ресторанов. В прошлом году в схему размещения были включены примерно столько же веранд, однако открылись только 2,1 тысячи объектов. Владельцы ресторанов смогли приступить к возведению веранд с 15 марта, а с 1 апреля они уже могут начать работу.