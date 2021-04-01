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В Москве с 1 апреля стартует сезон летних веранд

Мир24иещё 2
35 минут назад
С 1 апреля в Москве начинается сезон летних веранд, сообщает ТАСС.
Летние веранды кафе и ресторанов начали монтировать в Москве
Фото:  «Мир 24» / Татьяна Рублева (МТРК «Мир») «Мир 24» / Татьяна Рублева (МТРК «Мир»)
В этом году летние помещения откроются у порядка трех тысяч городских кафе и ресторанов. В прошлом году в схему размещения были включены примерно столько же веранд, однако открылись только 2,1 тысячи объектов. Владельцы ресторанов смогли приступить к возведению веранд с 15 марта, а с 1 апреля они уже могут начать работу.
По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, ресторанный бизнес в столице активно восстанавливается после пандемии и открытие летних веранд ускорит данный процесс. Кроме того, летние веранды более привлекательны для гостей и являются частью благоустройства города.
Новости Москвы,Общество,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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