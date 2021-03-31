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В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу в трех центрах госуслуг

Москва меняется
3 часа назад
С 31 марта сделать прививку от коронавируса можно будет в центрах госуслуг Северное Тушино и Южное Тушино, а также районов Дмитровский и Ясенево. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
Выездные бригады вакцинации начнут работу в центрах госуслуг
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
«Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день», — говорится в сообщении.
По-прежнему выездная бригада работает во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и в других популярных городских локациях.
График работы выездных бригад опубликован на сайте.
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