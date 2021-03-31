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За сутки в Москве выявили 1286 случаев коронавируса

Вечерняя Москва
19 минут назад
В Москве за сутки выявили 1286 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и ситуации с коронавирусом в столице в среду, 31 марта, в Telegram-канале.
1286 случаев коронавируса выявили за сутки в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва
За все время в городе зафиксировали 1 025 454 случая коронавируса. Всего скончались в столице 16 603 человека от инфекции.
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