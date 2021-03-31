В Москве появился совет предпринимателей

Совет предпринимателей будет работать при Департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом Правительства Москвы

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Москве начал работу совет предпринимателей. Он представляет собой совещательно-консультационный орган, занимающийся взаимодействием бизнес-сообщества с Правительством Москвы. Первое заседание прошло 30 марта. На нем утвердили регламент, определили сопредседателей и координаторов 21 рабочей группы, рассмотрели план работы на год. Председателем совета стал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин

«В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря совету предприниматели могут напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и ключевые вопросы в работе бизнеса и лично участвовать в выработке решений. Совет дает возможность ротации кадров в зависимости от активности. Голосование за нынешний состав проходило в феврале.

Совет предпринимателей будет работать при Департаменте предпринимательства и инновационного развития и городском штабе по защите бизнеса, который является коллегиальным рабочим органом Правительства Москвы. Главными задачами штаба являются создание благоприятных условий для ведения бизнеса, совершенствование законодательства и развитие конкуренции.