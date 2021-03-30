В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Москвичи смогут принять участие в общегородском субботнике

Управа района Царицыно города Москвыиещё 2
2 часа назад
Жители Царицына 24 апреля смогут посетить субботники, которые будут проводить на природных территориях Москвы.
Москвичи смогут принять участие в субботнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Присоединиться к массовому общегородскому экологическому мероприятию сможет любой желающий. Организаторы обеспечат необходимым инвентарем и инструментами, отметили на сайте Агентства городских новостей «Москва»..
В рамках субботника специалисты Мосприроды развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы, организуют экологические конкурсы, акции и челленджи и другие эколого-просветительские мероприятия. Собранный мусор отправят на переработку.
Отметим, что субботник проведут и в музее-заповеднике «Царицыно».
Новости Москвы,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители