Москвичи смогут принять участие в субботнике

Жители Царицына 24 апреля смогут посетить субботники, которые будут проводить на природных территориях Москвы

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Присоединиться к массовому общегородскому экологическому мероприятию сможет любой желающий. Организаторы обеспечат необходимым инвентарем и инструментами, отметили на сайте Агентства городских новостей «Москва»..

В рамках субботника специалисты Мосприроды развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы, организуют экологические конкурсы, акции и челленджи и другие эколого-просветительские мероприятия. Собранный мусор отправят на переработку.