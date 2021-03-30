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Более 550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу акции "Ночь театров"

ТАССиещё 6
1 час назад
Онлайн-программу акции "Ночь театров" в Москве посмотрели более 550 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.
550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу "Ночи театров"
Фото: ТАССТАСС
"Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тыс. человек", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В этом году акция проходила с 27 на 28 марта. Мероприятия проходили на более 130 площадках. Около 30 мероприятий можно было посмотреть в прямом эфире в соцсетях площадок-участников и на других ресурсах.
"В число самых популярных онлайн-программ "Ночи театров" вошли постановка "Синяя птица" в электротеатре Станиславский" и экскурсия по театру , выступление театра "Балет Москва" в культурном центре "Вдохновение" и спектакль "Свидание в Москве" на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.
Также большой интерес вызвали трансляции мастер-класса художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, экскурсии художественного руководителя "Театриума на Серпуховке" Терезы Дуровой и мастер-классы театра танца "Гжель".
Ежегодная акция "Ночь театров" была организована в Москве в двух форматах - онлайн и офлайн. Посетить театры и другие площадки акции можно было при соблюдении предписания Роспотребнадзора.
Новости Москвы,Тереза Дурова,Дмитрий Бертман,Наталья Сергунина,Роспотребнадзор,
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