550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу "Ночи театров"

"Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тыс. человек", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"В число самых популярных онлайн-программ "Ночи театров" вошли постановка "Синяя птица" в электротеатре Станиславский" и экскурсия по театру , выступление театра "Балет Москва" в культурном центре "Вдохновение" и спектакль "Свидание в Москве" на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.