Правительств выпустит «зеленые» облигации на 90 млрд руб.

В правительстве Москвы планируют выпустить «зеленые» облигации на сумму около 90 млрд руб., сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева в прямом Telegram-эфире канала «Экономика Москвы».
«Под «зеленые» облигации, под «зеленые» проекты мы пока выбрали проекты на суммы порядка 90 млрд руб. И думаю, что в этих пределах как раз выпустим «зеленые» облигации», - сказала Багреева.
Она отметила, что «зеленые» облигации будут доступны для системных инвесторов, для банков, физических лиц, для иностранных инвесторов. «В первую очередь, я думаю, что «зеленые» облигации будут интересны иностранным инвесторам и физическим лицам: гражданам, москвичам, тем, кому не безразлично развитие города», - добавила Багреева.
Ранее сообщалось, что деньги от размещения «зеленых» облигаций пойдут на экологичные транспортные проекты.