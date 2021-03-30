Правительств выпустит «зеленые» облигации на 90 млрд руб.

Она отметила, что «зеленые» облигации будут доступны для системных инвесторов, для банков, физических лиц, для иностранных инвесторов. «В первую очередь, я думаю, что «зеленые» облигации будут интересны иностранным инвесторам и физическим лицам: гражданам, москвичам, тем, кому не безразлично развитие города», - добавила Багреева.