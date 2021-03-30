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В правительстве Москвы планируют выпустить «зеленые» облигации на сумму около 90 млрд руб.

Агентство «Москва»иещё 2
2 часа назад
В правительстве Москвы планируют выпустить «зеленые» облигации на сумму около 90 млрд руб., сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева в прямом Telegram-эфире канала «Экономика Москвы».
Правительств выпустит «зеленые» облигации на 90 млрд руб.
Фото: ТАССТАСС
«Под «зеленые» облигации, под «зеленые» проекты мы пока выбрали проекты на суммы порядка 90 млрд руб. И думаю, что в этих пределах как раз выпустим «зеленые» облигации», - сказала Багреева.
Она отметила, что «зеленые» облигации будут доступны для системных инвесторов, для банков, физических лиц, для иностранных инвесторов. «В первую очередь, я думаю, что «зеленые» облигации будут интересны иностранным инвесторам и физическим лицам: гражданам, москвичам, тем, кому не безразлично развитие города», - добавила Багреева.
Ранее сообщалось, что деньги от размещения «зеленых» облигаций пойдут на экологичные транспортные проекты.
Новости Москвы,Мария Багреева,Правительство Москвы,
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