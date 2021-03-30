Москвичи получили дополнительную соцподдержку в пандемию

Дополнительную социальную поддержку получили москвичи в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

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«30 марта 2021 года президиум столичного правительства рассмотрел вопрос о реализации государственной программы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2020 году и задачах на 2021 год», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году основной задачей социальных служб города стало противодействие распространению COVID-19, что потребовало радикального изменения привычных регламентов и технологий работы. В то же время даже в наиболее острый период пандемии принципиально важным было сохранить оказание базовых социальных услуг нуждающимся в них москвичам. Перестройка работы социальных служб была проведена в кратчайшие сроки - в феврале-марте 2020 года.

«В этот период стационарные учреждения социальной защиты были закрыты на карантин, их работники перешли на сменный режим работы, что позволило пресечь распространение заболевания среди наиболее уязвимого слоя населения - проживающих в домах престарелых и инвалидов. Осенью 2020 года проживающие в домах престарелых одними из первых прошли вакцинацию от коронавируса», - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что с 1 февраля 2020 года на базе учреждений социальной защиты была создана сеть из 16 обсерваторов для временного проживания людей, обязанных соблюдать режим самоизоляции, но не имевших возможности сделать это в домашних условиях. В общей сложности в обсерваторах было размещено свыше 11,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. иностранных граждан.

На горячую линию Комплекса социальной защиты в течение 2020 года поступило 1,64 млн звонков. Операторы оформили 501 тыс. заявок на оказание 643,6 тыс. социальных услуг для граждан, которые должны были соблюдать режим самоизоляции.

Помимо этого, сотрудники органов социальной защиты привлекли почти 12,4 тыс. москвичей, переболевших COVID-19, к донорству плазмы. При этом команды социальных работников взяли на себя большинство работ по обслуживанию резервных госпиталей, высвободив ресурсы медиков для основной работы - лечения заболевших граждан.

Также сотрудниками органов социальной защиты Москвы была обеспечена выплата: единовременной помощи в размере 4 тыс. руб. гражданам старше 65 лет и хронически больным людям, находившимся в режиме самоизоляции; региональной компенсации безработным гражданам до 19,5 тыс. руб.

«Несмотря на пандемию, в 2020 году правительство Москвы сохранило и расширило действующие программы социальной защиты жителей города. В 2020 году из бюджета Москвы на предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме было выделено 547,4 млрд руб. - на 19% больше, чем в 2019 году (460,6 млрд руб.). 44% из этой суммы было направлено на социальные выплаты и пособия», - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 2020 году городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера составлял 19 тыс. 500 руб. С 1 января 2021 года он был увеличен до 20 тыс. 222 руб. в месяц. Городскую доплату к пенсии получают 2,1 млн человек. Также с 1 января 2020 года были проиндексированы все ежемесячные выплаты ветеранам и пенсионерам на 5,6%. С 1 января 2021 года ежемесячные выплаты ветеранам были проиндексированы на 3,7%.

«Все желающие ветераны Великой Отечественной войны обеспечены устройствами «Тревожная кнопка», которая позволяет в случае необходимости срочно обратиться за помощью. 14,5 тыс. ветеранов получают социальную помощь на дому, включая доставку продуктов и лекарств, оплату квитанций, помощь в оформлении документов, сопровождение в медучреждения и другое», - подчеркивается в тексте.

Также с 1 января 2020 года пособия и социальные выплаты семьям с детьми были также проиндексированы на 5,6%. С 1 января 2021 года они проиндексированы еще на 3,7%.

«За последние 10 лет в Москве проведена большая работа для решения проблемы сиротства. <...> Сегодня в семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 18 тыс. 442 ребенка (93,3%) и лишь 1 тыс. 324 ребенка (6,7%) являются воспитанниками учреждений для детей-сирот. Город делает все возможное, чтобы и они обрели семью»,- говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в Москве проживают более 1 млн людей с инвалидностью. Технические средства реабилитации в 2020 году получили 237,1 тыс. человек - 100% обратившихся.

«Город оказывает всестороннюю поддержку москвичам, оставшимся без работы. В первую очередь, это помощь в быстром трудоустройстве и выплата пособий по безработице. В Москве работает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - столичная служба занятости. В ее состав входят 56 отделов трудоустройства, расположенных в офисах «Мои документы», два флагманских центра «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера». В 2020 году городская служба занятости помогла найти работу 178 тыс. человек», - говорится в сообщении.