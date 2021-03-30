Москвичи добились возврата естественного освещения в подъезде

Жителям дома в Басманном районе Москвы по требованию Мосжилинспекции вернули естественное освещение подъезда, говорится в сообщении надзорного органа.

Житель дома 7 корпус 3 по улице Гольяновская пожаловался в Мосжилинспекцию на нарушение инсоляции в подъезде. При осмотре подъезда жилищные инспекторы зафиксировали наглухо закрытое окно на лестничной клетке между 6 и 7 этажами. Как выяснилось, окно с внешней стороны заблокировал фанерой собственник квартиры с балконом, расположенным на уровне лестничной клетки, отмечается в нем.

В результате самовольных действий жителя нарушилось естественное освещение в подъезде. Мосжилинспекция обязала управляющую организацию устранить нарушение и привести всё в проектное состояние. Однако просьбу управляющей организации разблокировать окно либо обеспечить доступ рабочим для демонтажных работ хозяин квартиры проигнорировал, указывается в сообщении.