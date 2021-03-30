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Океанариум пригласил москвичей на апрельские мастер-классы

Вечерняя Москва
1 час назад
Взрослых и детей в каждые выходные апреля Крокус Сити Океанариум приглашает принять участие в интерактивной программе.
Океанариум пригласил москвичей на мастер-классы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
На мастер-классах их участники смогут сделать райскую птичку, браслет из ракушек, забавного пингвинчика и корону русалки. Все желающие могут принять участие в викторине и получить подарки за правильные ответы.
Первый уик-энд апреля, 3 и 4 число, будет посвящен Международному дню птиц. 10 и 11 апреля в Океанариуме отметят Национальный день братьев и сестер. В выходные, 17 и 18 апреля, здесь можно будет увидеть подводное шоу русалочек. А в заключительный уик-энд месяца состоится празднование Всемирного дня пингвинов.
Кроме того, каждый четверг Океанариум можно посетить виртуально. В прямых эфирах взрослых и детей познакомят с героиней русских народных сказок Щукой, узнают состав воды в Океанариуме, а также выяснят, какие обитатели Океанариума исполняют желания и как. Зрители вместе с работниками Океанариума отметят день Смеха и день Матери-Земли.
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