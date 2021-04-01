2151 новый случай COVID-19 выявили в столице

За последние сутки в столице зафиксировали 2151 случай коронавирусной инфекции, за все время пандемии в городе выявили 1 028 891 случай заражения, сообщает московский оперштаб.

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В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах.Формирование иммунитета после вакцинации от Covid-19 происходит индивидуально, поэтому гражданам рекомендуется соблюдать все меры предосторожности.