Пять долгостроев ликвидировали в Москве с начала года

В прошлом году статус группы повысили, работа организована под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Она регламентирована соответствующим распоряжением столичного правительства. 234 объекта незавершенного строительства находятся в работе группы на текущий момент. Из 500 долгостроев, которые ликвидировали с 2011 года, 146 – ввели в эксплуатацию, на 230 – возобновили стройку, на 155 участках – демонтировали конструкции. Территории освобождены и благоустроены.