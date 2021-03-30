Пять долгостроев ликвидировали в Москве с начала года

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
отметил, что в эксплуатацию введены два объекта транспортной инфраструктуры, по одному демонтированы конструкции объекта незавершенного строительства. По объекту городского заказа по адресу: Коломенский проезд, владение 13, (ФОК) выдана разрешительная документация. Он добавил, что работа по ликвидации долгостроев продолжается с 2011 года и проходит в рамках оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства, которая была создана по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
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