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Начиная с апреля Московский зоопарк будет работать на час дольше

Вечерняя Москва
2 часа назад
С 1 апреля городской зоопарк будет работать до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 30 марта.
Московский зоопарк будет работать на час дольше
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 9:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00, — рассказали в зоопарке.
Приход тепла в город позитивно сказался на поведении животных. Так, гораздо чаще стали выходить гиены и кустарниковые собаки. Львы часами греются на солнце, а павлины и попугаи начали участвовать в брачных играх, отмечается на сайте организации.
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