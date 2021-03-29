Маршруты четырех автобусов изменили на юго-западе Москвы

Общественный транспорт будет объезжать участок улицы Каховка по дороге между Севастопольским проспектом и улицей Керченская, объяснили в ведомстве.

Остановки для автобусов переместили ближе к метро «Каховская». Остановка «Улица Каховка» сдвинулась на объездную дорогу 120 метров назад, а остановка «Молодежный центр» — на 140 метров вперед.