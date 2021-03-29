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Маршруты четырех автобусов временно изменили на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва
51 минуту назад
Автобусы т60, т72, 651, 826 временно будут объезжать участок улицы Каховка из-за дорожных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
Маршруты четырех автобусов изменили на юго-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва
Общественный транспорт будет объезжать участок улицы Каховка по дороге между Севастопольским проспектом и улицей Керченская, объяснили в ведомстве.
Остановки для автобусов переместили ближе к метро «Каховская». Остановка «Улица Каховка» сдвинулась на объездную дорогу 120 метров назад, а остановка «Молодежный центр» — на 140 метров вперед.
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