30 новых станций появится на радиальных ветках метро

На радиальных ветках Московского метрополитена планируют построить около 30 новых станций до конца 2025 года. Работы пройдут в рамках решения задачи по обеспечению 90 процентов горожан остановками метро в шаговой доступности.

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За 2021 год планируют проложить 28,3 километра линий и обустроить 11 новых платформ. Все они станут частью Большой кольцевой линии, на которой расположат 31 остановку. Ее общая протяженность составит 70 километров.