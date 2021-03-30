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Около 30 станций возведут на радиальных ветках метро к 2025 году

Администрация поселения Марушкинскоеиещё 32
10 часов назад
На радиальных ветках Московского метрополитена планируют построить около 30 новых станций до конца 2025 года. Работы пройдут в рамках решения задачи по обеспечению 90 процентов горожан остановками метро в шаговой доступности.
30 новых станций появится на радиальных ветках метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За 2021 год планируют проложить 28,3 километра линий и обустроить 11 новых платформ. Все они станут частью Большой кольцевой линии, на которой расположат 31 остановку. Ее общая протяженность составит 70 километров.
Добавим, что БКЛ Москвы остается одним из самых крупных проектов сферы метростроения в столице и мире. Кроме того, специалисты планируют благоустроить прилегающую территорию к станциям данной ветки.
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