30 новых станций появится на радиальных ветках метро

На радиальных ветках Московского метрополитена планируют построить около 30 новых станций до конца 2025 года. Работы пройдут в рамках решения задачи по обеспечению 90 процентов горожан остановками метро в шаговой доступности.
За 2021 год планируют проложить 28,3 километра линий и обустроить 11 новых платформ. Все они станут частью Большой кольцевой линии, на которой расположат 31 остановку. Ее общая протяженность составит 70 километров.
Добавим, что БКЛ Москвы остается одним из самых крупных проектов сферы метростроения в столице и мире. Кроме того, специалисты планируют благоустроить прилегающую территорию к станциям данной ветки.