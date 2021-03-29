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«Мотовесна 2021» пройдет со 2 по 4 апреля

Моя Москва.онлайниещё 1
2 часа назад
Десятая юбилейная «Мотовесна 2021» пройдет со 2 по 4 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Зрителей ждет обширная экспозиционная часть и захватывающая шоу-программа.
«Мотовесна 2021» пройдет со 2 по 4 апреля
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Свои стенды представят Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone, «Урал» и многие другие.
Посетителей ждут легендарное XIV Московское Custom & Tuning Show и официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD. Зрители увидят настоящие произведение кастом-искусства и уникальные мотоциклы.
Кроме этого в рамках выставки пройдут единственные в России соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust. Впервые на выставке будут представлены всевозможные виды электротранспорта: электромобили, электромотоциклы, электроквадроциклы, электротрициклы, электровелосипеды, электроскутеры, электромопеды, сигвеи, моноколеса, электроскейты, электроролики, а также водный, детский и специальный электротранспорт.
Также гости смогут пообщаться со звездами авто и мотоспорта, взять автограф и расспросить о болидах, сообщает пресс-служба выставки.
Ранее эксперты назвали самые безумные тюнинг-проекты 2021 года.
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