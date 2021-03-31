Ранневесенний цветок мать-и-мачеха распустился в столице

Ранневесенний цветок мать-и-мачеха распустился в парке «Москворецкий» на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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— На особо охраняемых природных территориях Москвы начали появляться первые весенние цветы. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» уже зафиксировали цветущую мать-и-мачеху, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что склоны берега Москвы-реки достаточно прогрелись, что привело к оживлению раннецветущей флоры.

Отмечается, что первый цветок в этом году расцвел на 20 дней позже, чем в прошлом. В 2019 году цветение началось раньше из-за аномально теплой зимы.

В департаменте напомнили, что мать-и-мачеха — это ценный медонос, дающий пчелам нектар и пыльцу. Он интересен тем, что зацветает еще до появления листьев. За это в Англии мать-и-мачеху называют «сын раньше отца».