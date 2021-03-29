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Собянин: Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19

Российская Газетаиещё 3
3 часа назад
Глобальную карту инновационных решений - открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира, StartupBlink создал еще марте 2020 года в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
Столица вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов и стран мира. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не идеям и прототипам, а системам, которые используются на практике.
Карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.
За последний год карта стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между десятками стран и сотнями городов мира.
Мэр отмечает: вклад Москвы - 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни.
Среди них - онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики.
И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых - искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина "Спутник V".
Эти решения обеспечили Москве место в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное - они спасли тысячи жизней людей.
Новости Москвы,Яндекс,ООН,
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